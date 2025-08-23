Mehr Arbeitsplätze, größeres Lager: E-Service Haberkorn aus Harzgerode hat sich auf dem Nachbargrundstück räumlich erweitert. Warum der Umzug noch auf sich warten lässt und die nächsten Monate trubelig werden, obwohl der große PV-Hype vorbei ist.

Das neue Gebäude, in das die Installationsfirmen ziehen werden, bietet neben erweiterten Lagermöglichkeiten auch etwas Ausstellungsfläche.

Harzgerode/MZ. - Die alten Fenster sind geblieben, sie wurden nur weiß gestrichen. An sich erinnert aber nichts in der Stolberger Straße 25 in Harzgerode noch daran, welch traurigen Anblick die alte Gewerbeeinheit über viele Jahre geboten hat. Schon vor geraumer Zeit ist aus ihr eine Vorzeigeimmobilie geworden, ein moderner Unternehmenssitz.