35 Jahre Partnerschaftsvereine Ballenstedt und Kronberg werden am 31. Mai in Ballenstedt gefeiert. Auf dem Schlosshof wird ein internationaler Markt stattfinden.

Ballenstedt/MZ. - Menschen aus Deutschland, Frankreich, Wales und Italien, die am 31. Mai in Ballenstedt zusammenkommen, wollen beim europäischen Markt rund um das Schloss nicht nur sich und typische Produkte ihrer Heimat vorstellen. Sie feiern an diesem Tag die Freundschaft.