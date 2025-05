In Leißling bei Weißenfels ist ein Jugendlicher auf einem illegal aufgemotzten Moped erwischt worden. Wegen welcher Straftatvorwürfe er sich deshalb nun verantworten muss.

15-Jähriger in Leißling auf frisiertem Moped erwischt

Bei einer Kontrolle in Leißling bei Weißenfels haben Polizeibeamte einen Jugendlichen auf einem frisierten Moped aus dem Verkehr gezogen (Symbolfoto).

Leißling/MZ - Im Weißenfelser Ortsteil Leißling haben Polizeibeamte einen 15-Jährigen auf einem illegal frisierten Moped erwischt. Nach Angaben des Polizeireviers Burgenlandkreis wird sich der Jugendliche nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen. Wie es hieß, wollten die Beamten den 15-Jährigen am Donnerstagabend in der Schönburger Straße kontrollieren. Dabei habe der Jugendliche versucht, auf seiner Maschine zu flüchten. Er konnte aber in der Nähe des Waldbads gestellt werden. Wegen der „offensichtlichen leistungssteigernden Modifikationen“ war der junge Mann mit seinem vorgezeigten Mopedführerschein nicht zum Führen der getunten Maschine berechtigt, erläuterten die Beamten.