Besondere Unterstützung im Harz Einkaufserlebnis historische Innenstadt: Quedlinburg fördert weiter Aktionen
Spezielle Aktionen von Gewerbetreibenden, die das „Einkaufserlebnis historische Innenstadt“ in Quedlinburgs attraktiver machen, können weiter unterstützt werden. Es gibt aber Neues.
12.10.2025, 15:00
Quedlinburg/MZ. - Für Aktionen wie Feste, mit denen die Attraktivität des „Einkaufserlebnisses historische Innenstadt“ in Quedlinburg gestärkt werden soll, können Gewerbetreibende weiterhin einen Zuschuss bei der Stadt beantragen.