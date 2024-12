Warnstedt/MZ. - Der Konzern ElringKlinger legt sein Thalenser Werk still, und die Schunk-Gruppe überlegt, ihren Sintermetall-Bereich mit dem Standort in Thale zu verkaufen – die Krise in der Automobilindustrie wirkt sich auf die Zulieferer in der Bodetal-Stadt aus. Ein Autoteilehersteller kann sich jedoch behaupten: Linamar Valvetrain in Warnstedt. Der kanadische Mutterkonzern möchte allerdings nicht, dass die Mitteldeutsche Zeitung über die Gründe für das gute Geschäft berichtet, er versucht, einen entsprechenden Artikel zu verhindern.

