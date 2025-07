Vor der Bürgermeisterwahl am 31. August lud die MZ-Lokalredaktion zum Wahlforum mit den drei Kandidaten ins Schützenhaus ein. Die Resonanz war sehr groß. 280 Zuhörer kamen.

Geiseltalsee-Entwicklung, Kita-Schließungen, mehr Windräder und Solar? - So positionierten sich die Kandidaten beim Wahlforum der MZ

Vor der Bürgermeisterwahl in Mücheln

280 Zuschauer kamen zum MZ-Wahlforum in das Müchelner Schützenhaus.

Mücheln/MZ. - Am 31. August, spätestens bei einer Stichwahl am 21. September, wird in Mücheln ein neuer Bürgermeister gewählt. Es kandidieren der bisherige Amtsinhaber Andreas Marggraf (parteilos), die Stadträtin Romy Richter (CDU) und der Stadtrat Frank Sauer (AfD). Mittwochabend lud die MZ zum Wahlforum mit dem Trio ins Müchelner Schützenhaus ein.