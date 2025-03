Möbel Müller in Thale EHW-Haus wird zum Möbelhaus – wie hart der Start vor 25 Jahren war

Anke und Frank Müller eröffneten „Möbel Müller“ vor 25 Jahren in einem früheren Industriebau an der Steinbachstraße in Thale. Warum es kein Neubau wurde, und wie sich das Geschäft entwickelte.