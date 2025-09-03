Adel im Harz Ehrung für Anhalts letzte Herzogin auf Schloss Ballenstedt
Am Wochenende kommt der Askanische Hausorden Albrecht der Bär in Ballenstedt zusammen, um Menschen zu würdigen, die sich für Anhalt starkgemacht haben. Zugleich wird an ein bewegendes Kapitel der Familiengeschichte erinnert.
03.09.2025, 10:00
Ballenstedt/MZ. - Der Askanische Hausorden Albrecht der Bär kommt an diesem Wochenende zu seiner Investitur in Ballenstedt zusammen. Dabei ehrt der Chef des Hauses Askanien, Eduard Prinz von Anhalt, Menschen für ihr besonderes Engagement für Anhalt, darunter auch drei Ballenstedter.