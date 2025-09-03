Am Wochenende kommt der Askanische Hausorden Albrecht der Bär in Ballenstedt zusammen, um Menschen zu würdigen, die sich für Anhalt starkgemacht haben. Zugleich wird an ein bewegendes Kapitel der Familiengeschichte erinnert.

Traditionell legt Eduard Prinz von Anhalt im Rahmen der Investitur Blumen am Gedenkstein für seinen Vater, Herzog Joachim Ernst, nieder.

Ballenstedt/MZ. - Der Askanische Hausorden Albrecht der Bär kommt an diesem Wochenende zu seiner Investitur in Ballenstedt zusammen. Dabei ehrt der Chef des Hauses Askanien, Eduard Prinz von Anhalt, Menschen für ihr besonderes Engagement für Anhalt, darunter auch drei Ballenstedter.