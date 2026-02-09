Die Ruhestätte der Familie Sachs könnte zu einer Ehrengrabstätte werden. Wie an Quedlinburger Saatzuchtgeschichte erinnert und auch ein Wunsch einer 101-jährigen Nachfahrin erfüllt werden könnte.

Ehrenstatus für Grab in Quedlinburg? Was hinter Antrag und bewegendem Wunsch steckt

Die Ruhestätte der Familie Sachs, einer bekannten Samenzüchterfamilie, befindet sich auf dem Zentralfriedhof in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Sie gehört zu den 111 erhaltenswerten Grabstätten auf dem Zentralfriedhof in Quedlinburg, die auch Stadtgeschichte erzählen: die Ruhestätte der Familie Sachs. Beigesetzt sind hier David Sachs, der 1878 seine Samenzüchterei in Quedlinburg gründete und sie schnell zum drittgrößten Saatzuchtunternehmen in der Stadt entwickelte, seine Söhne Hugo und Hans, die die Firma weiterführten, und weitere Familienangehörige. Jetzt soll die Ruhe- zu einer Ehrengrabstätte werden, auf der zudem noch eine Beisetzung ermöglicht werden soll.