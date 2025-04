Die Gemeinschaft Freie Feldlage kümmert sich seit sechs Jahren um die ehemalige Heilstätte in Harzgerode. Wie sie ihr Tun jetzt der Öffentlichkeit näher bringen will – und wie man unterstützten kann.

Harzgerode/MZ/tho. - Seit über sechs Jahren wird die ehemalige Heilstätte in Harzgerode – sie stand seit Ende der 1990er Jahre leer – von der Gemeinschaft Freie Feldlage bewohnt und wieder instandgesetzt.

Viel von dem, was gemacht werde, laufe im Hintergrund, sei nach außen hin nicht sichtbar, sagt Julia Pleintinger. Angefangen von der Kommunikation mit den Behörden bis hin zur Mittelakquise, aber auch Dinge wie die Geländepflege, Instandsetzungsarbeiten wie die an der Heizung und dergleichen gingen in der öffentlichen Wahrnehmung gern mal unter, so die Sprecherin der Gemeinschaft weiter. „Oft werden wir gefragt: Was macht ihr da eigentlich?", sagt sie.

Darauf wollen sie und ihre Mitstreiter antworten. Dazu laden sie am Mittwoch, 30. April, ins Soziokulturelle Zentrum Athina in der Oberstraße ein. Dort findet ab 15.30 Uhr das nächste Erzählcafé statt. Einlass ist ab 15 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen erzählen die Bewohner der Freien Feldlage, was sie bisher geschafft haben und was sie noch vorhaben und beantworten die Fragen der Gäste. Wer keine Zeit hat oder sich das Ganze lieber vor Ort anschauen will, kann auch an jedem ersten und dritten Samstag im Monat zur Führung kommen. Sie beginnt immer um 15 Uhr.

Am kommenden Samstag, 26. April, findet zudem der nächste Mitmachtag in der Freien Feldlage statt. „Beim letzten Mal hatten wir viel Zuspruch“, sagt Pleintinger. Nach getaner Arbeit – Geländepflege – gibt es für dei Helfer ein Mittagessen und Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Arbeitseinsatz beginnt um 9.30 Uhr.