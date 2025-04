Lost Place im Harz Jahrzehntelanger Leerstand: Das sind die Pläne für „Mocca-Pott“ in Quedlinburg

Das denkmalgeschützte Haus in der Altetopfstraße 11-13 in Quedlinburg - auch als Mocca-Pott bekannt - ist seit Jahrzehnten ungenutzt. Das Ensemble ist in einem desolaten Zustand. Doch jetzt gibt es neue Pläne für den Lost Place.