Am 24. Oktober erwartet Musikfans in Quedlinburg ein besonderes Doppelkonzert mit Engerling und MasterPeace. Die Blueslegenden von Engerling feiern ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum, während Steffi Breiting mit ihrer einzigartigen Stimme Bob-Dylan-Songs singt.

Quedlinburg/MZ/son. - Die Blueslegenden von Engerling wollten eigentlich am Tag der Deutschen Einheit nach Quedlinburg kommen, doch wegen Krankheit musste das Konzert auf der Bühne 7 abgesagt und verschoben werden. Am Freitag, 24. Oktober, macht die Band auf ihrer 50-Jahre-Jubiläumstour nun Halt in der Welterbestadt.

Weil für den Tag schon eine andere Band – MasterPeace. The Dylan Project – gebucht war, erwartet die Besucher nun ein Doppelkonzert. Es beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten für 32 Euro im Vorverkauf gibt es in der roten Quedlinburg-Information auf dem Marktplatz und für 35 Euro an der Abendkasse.

Bei MasterPeace werden Lieder der US-Folk/Rock-Legende Bob Dylan von einer Frau gesungen werden: von Steffi Breiting, die die Songs „durch ihren voluminösen, leicht kehligen und kräftigen Sopran zu einem interessanten Hörerlebnis macht“, heißt es in der Ankündigung.

Rock'n'Blues mit Geschichte und Blick nach vorn bietet Engerling. „Seit 50 Jahren feilt die Ost-Formation beharrlich an ihrem eigenen Stil mit intelligenten Texten im Grenzbereich zwischen Deutschrock und eben doch Blues und hat sich damit ein treues, aber ganz und gar nicht „ostalgisches“ Publikum erspielt“, heißt es weiter.