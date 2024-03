Immer wieder wurde der Ausbau der Kreisstraße im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt zugunsten anderer Projekte verschoben. In diesem Jahr soll es nun wirklich losgehen. Was genau geplant ist.

Die Kreisstraße in Reinstedt soll ausgebaut werden. Der Baubeginn ist für September geplant.

Reinstedt/MZ. - Jahrelang hat sich nichts getan, wurde die bereits angekündigte Sanierung wieder verschoben. Aber jetzt soll es wirklich losgehen mit dem Ausbau der Kreisstraße in Reinstedt: Die Harzer Kreisverwaltung schickte am Montag ihren Sachgebietsleiter Frank Hofmann in den Falkensteiner Ortsteil, um die Einwohner über die Pläne zu informieren.