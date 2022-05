Der Piks aus der Apotheke: In Quedlinburg können sich Kunden gegen das Coronavirus impfen lassen

Seit Anfang Februar bietet Katrin Riemay das neue Angebot in der Adler- und Ratsapotheke in Quedlinburg an. Wie der Start verlaufen ist.

Quedlinburg/MZ - Konzentriert ziehen Apothekerin Katrin Riemay und ihre Mitarbeiterin Stefanie Henschel die Spritze auf, damit keine Luft in der Ampulle mit dem Coronaimpfstoff zurückbleibt. Noch ist das nicht Routine für die beiden Frauen. Denn es ist erst der zweite Tag, an dem sie Kunden in der Adler- und Ratsapotheke in Quedlinburg impfen.