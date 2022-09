Dampfmaschine im Hüttenmuseum Thale: Wo Unterricht zum Lokaltermin wird

Thale/MZ - „Wat is ’n Dampfmaschin’?“, diese Frage wurde bereits in der Feuerzangenbowle von 1944 gestellt. Heute würde die Frage wohl eher lauten: „Wie funktioniert eine Wärmepumpe?“ Das Prinzip von Dampfmaschine und Wärmepumpe ist das gleiche. Nur macht die Dampfmaschine aus einem Temperaturunterschied Arbeit, die Wärmepumpe aus Arbeit einen Temperaturunterschied. Vorgänge, die oft abstrakt und dadurch für Schüler der 8. Klassen schwer verständlich sind, wie Marcus Alig, Referent beim Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung (Lisa), erklärt. Daher sei das Lernen am historischen Objekt so fundamental. Die Frage des: „Wo kommt unsere heutige Technologie her?“ ist dabei eng verwoben mit der Geschichte unseres Bundeslands, so Alig. Das Lisa hat dazu mit dem Modellprojekt „Mit Volldampf in die Moderne“ eine Kooperation mit vier Museen aus Sachsen-Anhalt begonnen. Im Hüttenmuseum Thale – passenderweise in der „Dampfmaschine Nr. 7“ – ist jetzt eine entsprechende Zielvereinbarung zwischen dem Lisa und den Lernorten der Industriekultur unterzeichnet worden. Neben dem Hüttenmuseum Thale gehören auch das Börde-Museum Burg Ummendorf, das Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss sowie das Technikmuseum Magdeburg zu diesen Lernorten.

