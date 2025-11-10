weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Sport und Freizeit im Harz: Comeback in Quedlinburg: „Bodelandhalle ist noch attraktiver“

Sport und Freizeit im Harz Comeback in Quedlinburg: „Bodelandhalle ist noch attraktiver“

Endlich wieder Sport in der Bodelandhalle: Nach Millioneninvestition und monatelanger Pause ist Quedlinburgs Dreifelderhalle zurück. Was in der größten Sporthalle der Stadt jetzt neu ist.

Von Petra Korn 10.11.2025, 06:45
Comeback mit Sport: Die Handballer des QSV absolvierten ihr erstes Punktspiel in der offiziell wiedereröffneten Bodelandhalle in Quedlinburg.
Comeback mit Sport: Die Handballer des QSV absolvierten ihr erstes Punktspiel in der offiziell wiedereröffneten Bodelandhalle in Quedlinburg. Foto: JLBraschoss Media

Quedlinburg/MZ. - Pünktlich abgeschlossen, haben nach umfangreichen Arbeiten in der Bodelandhalle Quedlinburg (Harzkreis) bereits die ersten Schulsport- und Vereinstrainingsstunden stattgefunden. Nach monatelanger Schließzeit ist die Dreifelderhalle nun am Samstag, 8. November, offiziell wiedereröffnet worden. Natürlich auch mit Sport.