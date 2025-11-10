Endlich wieder Sport in der Bodelandhalle: Nach Millioneninvestition und monatelanger Pause ist Quedlinburgs Dreifelderhalle zurück. Was in der größten Sporthalle der Stadt jetzt neu ist.

Comeback mit Sport: Die Handballer des QSV absolvierten ihr erstes Punktspiel in der offiziell wiedereröffneten Bodelandhalle in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Pünktlich abgeschlossen, haben nach umfangreichen Arbeiten in der Bodelandhalle Quedlinburg (Harzkreis) bereits die ersten Schulsport- und Vereinstrainingsstunden stattgefunden. Nach monatelanger Schließzeit ist die Dreifelderhalle nun am Samstag, 8. November, offiziell wiedereröffnet worden. Natürlich auch mit Sport.