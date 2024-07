Quedlinburg/MZ. - Die AfD ist nicht nur mit neun Mandatsträgern in den neuen Quedlinburger Stadtrat eingezogen und damit bis auf ein Mandat an die CDU herangerückt. Sie stellt mit Martin Michaelis auch den stellvertretenden Vorsitzenden des Gremiums, der in geheimer Wahl mit einer deutlichen Mehrheit gewählt wurde. Und vielen Stimmen aus anderen Fraktionen – wohl vor allem aus der CDU, weil die dritte große Fraktion SPD/Linke/Grüne einen eigenen Kandidaten stellte. Dem Stadtrat gehören insgesamt 36 Mandatsträger sowie Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.