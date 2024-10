Im Sommer 2025 kommt „Walpurga – Das Musical“ auf die Bühne des Harzer Bergtheaters auf dem Hexentanzplatz in Thale. Die Macher suchen dafür auch Amateur-Darsteller.

Musical in Thale im Harz

Blick auf und über die Bühne des Harzer Bergtheaters auf dem Hexentanzplatz in Thale.

Thale/MZ/son. - „Walpurga – Das Musical“ kommt nächstes Jahr auf die – und nur auf die – Thalenser Bühne auf dem Hexentanzplatz. Es ist etwas, das es in dieser Form noch nie im Harzer Bergtheater gab: „Walpurga“ wird extra dafür produziert. Besonders ist außerdem, dass Profi-Darsteller und Amateure beziehungsweise Semiprofis gemeinsam auftreten.

Das Vorsprechen für die Profis ist längst ausgeschrieben. Etwa 150 Bewerbungen waren Anfang September bereits eingegangen, berichtete Ronny Große damals bei einem Baustellenrundgang durchs Bergtheater. Große inszeniert das Musical, Enrico Scheffler ist Autor und Komponist.

Professionelle Musicaldarstellerinnen und -darsteller werden derzeit gecastet, aber auch interessierte Amateure werden gesucht. „Die Bewerber sollen natürlich sich in das Ensemble einfügen können, teamfähig sein, bestenfalls Gesang- und/oder Schauspielerfahrungen mitbringen.“ sagt Ronny Große. „Wir freuen uns sehr darauf, neue Talente zu entdecken und in die Produktion einfließen zu lassen“, fügt er gespannt hinzu. Die Bewerbungsfrist für Amateure, Laien und Semiprofis endet am 10. November.

Enrico Scheffler (links) und Ronny Große bringen „Walpurga – Das Musical“ ins Harzer Bergtheater. (Foto: Sonnemann)

Das Theater „Fairytale“ und die Bodetal Tourismus GmbH präsentieren „Walpurga“ im Sommer 2025. Es wird 16 Mal aufgeführt. Das Stück spiele in der Zeit der Hexenverfolgung und -verbrennung, sagt Scheffler. „Im Musical wird parallel die Geschichte gezeigt, und daneben die Mythen und Sagen, wie die Hexen in einem Hexendorf – auf dem Hexentanzplatz – ,wirklich' gelebt haben.“

Wer Teil des Darsteller-Teams werden möchte, kann sich mit aussagekräftigen Fotos und einem kurzen Lebenslauf bewerben beim Theater „Fairytale“, am besten per E-Mail an [email protected]. Man soll bitte angeben, ob man mitsingen oder ausschließlich schauspielern möchte. Danach wird der konkrete Castingtermin mitgeteilt, bei dem der Bewerber oder die Bewerberin dann eine kleine Szene und gegebenenfalls einen Song präsentiert, die sie zugesandt bekommen.