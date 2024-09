Das Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz Thale wird saniert, modernisiert und erweitert. Wie der Stand der Bauarbeiten ist und was die Besucher künftig erwartet.

Bergtheater Thale: So sieht es aktuell auf Großbaustelle aus (mit Bildergalerie)

Der Blick über das Harzvorland macht das Harzer Bergtheater in Thale besonders. Oben über den Sitzrängen stehen noch Restarbeiten an.

Thale/MZ. - Am Fertigstellungsdatum gibt nichts zu rütteln: In etwa achteinhalb Monaten müssen sämtliche Bau- und Installationsarbeiten am Harzer Bergtheater abgeschlossen sein.