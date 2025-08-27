Die Burg Falkenstein ist das touristische Zugpferd im Selketal und bleibt nach einem Mauereinsturz länger geschlossen als geplant. Darunter leidet auch die lokale Wirtschaft. Sorgt ein Arbeitstreffen vor Ort mit Kulturminister Rainer Robra für die nötige Unterstützung?

Kulturminister Rainer Robra (2.v.l.) macht sich vor Ort ein Bild vom Schaden an der Burg Falkenstein.

Pansfelde/MZ. - Die Wiedereröffnung der Burg Falkenstein soll Anfang April 2026 erfolgen. „Das hat man uns fest zugesagt“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Detlef Gürth nach einem Arbeitstreffen mit Kulturminister Rainer Robra und dem Generaldirektor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, Christian Philipsen, auf der Burg. Die Stiftung als Träger der Burg hatte bislang erklärt, Ziel sei es, den Falkenstein zum Saisonstart Ende März 2026 zu öffnen.