Die Evangelische Stiftung Neinstedt saniert ein besonderes Fachwerkgebäude auf dem Lindenhof: das Brüderhaus, das vor 175 Jahren eröffnet wurde. Wie weit die Arbeiten in dem Thalenser Ortsteil sind und was alles in den historischen Bau einziehen soll.

Von Kjell Sonnemann Aktualisiert: 20.08.2025, 13:50
Paul Ulrich Grimm im Dachgeschoss des Brüderhauses in Neinstedt (Harz), dessen Dachstuhl überarbeitet worden ist.
Paul Ulrich Grimm im Dachgeschoss des Brüderhauses in Neinstedt (Harz), dessen Dachstuhl überarbeitet worden ist. Foto: Sonnemann

Neinstedt/MZ. - Sie erinnere an den Bug eines Schiffes, sagt Paul Ulrich Grimm und spricht von einer spitz zulaufenden Ecken des Brüderhauses in Neinstedt: An der Stelle passt sich das etwa 275 Jahre alte Fachwerkgebäude den Verläufen der Lindenstraße und des Wurmbachs an; sie bilden hier nun einmal einen spitzen Winkel.