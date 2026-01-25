Die Stecklenberger Straße in Thales Ortsteil Neinstedt soll grundhaft saniert werden – mit breiterer Fahrbahn, neuen Gehwegen und Einbindung des Europaradwegs R1. Was genau geplant ist und wann Baubeginn sein soll.

Neinstedt/MZ. - „Fast Feldweg-Charakter“: Dirk Mathe, Leiter des Amtes für Hoch- und Tiefbau beim Landkreis Harz, spricht den Neinstedtern aus der Seele, wenn er den Zustand der Stecklenberger Straße beschreibt. Es handelt sich um einen Teil der Kreisstraße 1.364, die Ortsdurchfahrt Neinstedts in Richtung Stecklenberg. Diese soll grundhaft saniert werden. Was geplant ist, darüber haben sich Dutzende Einwohner bei einer Ortschaftsratssitzung im Saal der Alten Post informiert.