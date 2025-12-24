Im Hofladen Klamroth in Westerhausen (Harz) entstehen kreative Joghurt-Sorten wie Bratapfel und Pflaume-Zimt – perfekt für die Winterzeit. Aus frischer Milch kreiert Emmi Klamroth saisonale Spezialitäten, die Kunden begeistern.

Der Weihnachtsmann freut sich über besondere Joghurt-Sorten wie Bratapfel, die in Westerhausen hergestellt werden.

Westerhausen/MZ. - Dafür hat der Weihnachtsmann immer einen Löffel in der Manteltasche: saisonale Joghurt-Sorten wie etwa Pflaume-Zimt aus dem Hofladen in Westerhausen. Inhaberin Emmi Klamroth kann sich dank eigener Molkerei ausprobieren, neue Geschmacksrichtungen kreieren. „Die Ideen dazu kommen nachts, wenn ich nicht schlafen kann“, sagt die studierte Diplom-Agraringenieurin.