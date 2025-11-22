In Thale brannte am Freitagabend ein Bereich eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner verhinderten Schlimmeres, doch eine Frau wurde verletzt und die Polizei sucht Zeugen.

Die Feuerwehr rückt zu einem Brand in Thale aus.

Thale/MZ. - Zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in Thale ist es am Freitagabend, 21. November, gegen 18.30 Uhr gekommen. Darüber informiert das Polizeirevier Harz in einer Mitteilung.

Demnach brach das Feuer in der Briefkastenanlage aus, die in die Haustür des Gebäudes an der Erich-Mühsam-Straße integriert ist. Bewohner des Hauses konnten den Brand noch vorm Eintreffen der Feuerwehr löschen.

„Im Zuge dieser Löscharbeiten wurde eine Bewohnerin leicht verletzt“, so ein Polizeisprecher. „Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf zirka 3.000 Euro beziffert.“

Sachdienliche Hinweise zum Brand erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293 oder online über das elektronische Polizeirevier: https://polizei.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/polizei-interaktiv/e-revier/hinweis-geben.

Die Ermittlungen zur Brandursache in Thale dauern an.