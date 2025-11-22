Wenn ab Mitte Januar zwei Brücken saniert werden, droht die Vollsperrung den Ort an der Wethau zu teilen, da es keine Behelfsbrücke geben soll. Was Behörden und die PVG sagen.

Im kommenden Jahr wird in Mertendorf diese Brücke über die Wethau saniert, die Straße voll gesperrt.

Mertendorf. - In Mertendorf und umliegenden Orten treibt viele eine große Sorge um: Was passiert, wenn im Januar die Naumburger Straße (L200) voll gesperrt wird? Tatsächlich will die Landesstraßenbaubehörde ab dem 13. Januar die wichtige Verkehrsachse im Wethautal für den Verkehr sperren – und das bis zum 18. Dezember, also ein knappes Jahr. Grund dafür ist die Sanierung zweier 1926 errichteten Brücken im Ort. Sie hätten ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer weit überschritten, der Bauwerkszustand sei kritisch, wie die Behörde mitteilt.