Das Restaurant „Prinz Heinrich“ war vielen Quedlinburgern ein Begriff – jetzt beginnt ein neues Kapitel. Die neuen Betreiber der Gaststätte starten mit neuem Namen, frischem Look und besonderen Ideen. Worauf sich Gäste freuen können.

Neues Restaurant für Quedlinburg: Das passiert im ehemaligen "Prinz Heinrich"

Das ehemalige "Prinz Heinrich", zuletzt "Castello Prinz Heinrich", in Quedlinburg wird mit neuem Namen und neuem Konzept eröffnet.

Quedlinburg/MZ. - Im „Prinz Heinrich“ in Quedlinburg sind Tische und Stühle zur Seite geräumt, bekommen Wände gerade einen neuen Farbanstrich. In wenigen Tagen soll das Restaurant in der Altstadt, das zuletzt „Castello Prinz Heinrich“ hieß und mediterrane Küche anbot, wieder öffnen: mit neuem Namen und neuem Konzept.