Mit der Boxgarage hat der Westerhäuser Glenn Hermann einen Treffpunkt geschaffen, der für viele mehr ist als eine einfache Trainingsstätte. Warum sein Enagement ganz eng mit seiner eigenen Vergangenheit verknüpft ist

Vor dreieinhalb Jahren hat Glenn Hermann mit der Boxgarage Westerhausen ein so bisher nicht da gewesenes Angebot geschaffen. Der Sport ist das verbindende Element; vor allem aber geht es um Werte und Weiterentwicklung.

Westerhausen/MZ. - Wer die Boxgarage in Westerhausen zum ersten Mal betritt, wird von Eindrücken regelrecht überflutet: Sportstätte, ja, ist sie eindeutig, aber irgendwie nicht nur. Der kleine Raum, ausgestattet mit Boxring, Boxsäcken und allem, was ein Boxstudio ausmacht, atmet auch so viel Seele. Die Wände sind tapeziert mit Abertausenden Bildern, fast jeder Quadratzentimeter ist bereits ausgenutzt.