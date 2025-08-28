Am 30. und 31. August werden Deutsche Meisterschaften im Bogenschießen rund um die Konradsburg in Ermsleben ausgetragen. Was Wanderer jetzt wissen müssen.

Bogenschützen sind im Wald rund um die Konradsburg unterwegs - am 30. und 31. August werden hier Deutsche Meisterschaften ausgetragen.

Ermsleben/MZ. - Sollte jemand am kommenden Wochenende einen Löwen, Geparden oder Tapir im Wald rund um die Konradsburg entdecken - er sieht richtig. Aber keine Angst: Da stehen keine lebenden Tiere, sondern Kunststoffattrappen. Ziele für die Bogenschützen, die an der Deutschen Meisterschaft der Archery Association Europe (AAE) teilnehmen, die am 30. und 31. August in Ermsleben ausgetragen wird.