Sportstätten im Harz Bodelandhalle Quedlinburg: Werden Tribünenbau-Pläne gestoppt?

Die Dreifelderhalle in Quedlinburg soll 300 zusätzliche Sitzplätze sowie eine Be- und Entlüftung erhalten. Geplanter Baustart: Oktober. Was die die Stadt jetzt aber machen möchte.