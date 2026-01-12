EIL
Ortsentwicklung in Thale im Harz Bode‑Stadion, Grundschule, Lebensqualität: Das bewegt Neinstedt im Jahr 2026
Thales Ortsteil Neinstedt steht vor Veränderungen: Der Neubau der Turnhalle bringt auch die Umgestaltung des Bode‑Stadions mit sich. Über diese und weitere Herausforderungen spricht Ortsbürgermeister Heiko Marks. Aber auch über Höhepunkte im Jahr 2025 und Wünsche für die Zukunft.
Neinstedt/MZ. - Das Bode-Stadion umgestalten und den Schulstandort Neinstedt erhalten – das sind zwei Herausforderungen, vor denen der Thalenser Ortsteil steht. Darüber und über Erfreuliches im zurückliegenden Jahr spricht Ortsbürgermeister Heiko Marks im Interview mit MZ-Reporter Kjell Sonnemann.