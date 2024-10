Ballenstedt/MZ. - Ein grünlich-bräunlicher Brei, der vor sich hinblubbert - so beschreibt Landwirt Markus Jacobs jene Masse, aus der in den riesigen Behältern hinter ihm Biogas entsteht. Vor ihm steht am vergangenen Freitag eine große Gruppe von Besuchern, die sich Jacobs' Biogasanlage im Ballenstedter Ortsteil Asmusstedt genauer ansehen. Sie produziert so viel Energie, dass damit halb Ballenstedt versorgt werden könnte.

