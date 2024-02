In Ballenstedt soll Biogas ins Hochdrucknetz der Mitnetz Gas eingespeist werden. Markus Jacobs und Projektmanagerin Madlen Block schauen sich die neue Anlage an.

Ballenstedt/MZ. - Nach einem Probebetrieb von insgesamt 600 Stunden geht sie jetzt ans Netz: Die neue Biogas-Einspeiseanlage im Ballenstedter Ortsteil Asmusstedt übernimmt Biogas in das Hochdrucknetz von Mitnetz Gas.

Produziert wird es von der Natur-Energie Ostharz GmbH, die dafür Gülle und Mist umliegender Landwirtschaftsbetriebe nutzt.

Biogas wird in Asmusstedt auf Erdgasqualität aufbereitet

„Die Idee ist daraus entstanden, dass wir schon seit 2010 hier am Standort erfolgreich eine ganz klassische Biogasanlage betreiben, die Strom und Wärme erzeugt“, sagt Landwirt Markus Jacobs vom Gut Asmusstedt.

Passend zum Thema: Verbände: Biogas wird als Energiequelle vernachlässigt

„Wir haben nach einem Wachstumspfad gesucht, wie wir den Betriebszweig noch weiter entwickeln können. Da aber das EEG, das die Vergütung für den Strom aus Biogas regelt, in den zurückliegenden Jahren nicht so war, dass man dort hätte wachsen können, haben wir uns nach Alternativen umgeschaut. Die bestand dann darin, dass wir das Biogas auf Erdgasqualität hier am Standort aufbereiten und dann in das Gasnetz einspeisen.“

Das Biogas wird aus dem gewonnen, was umliegende Landwirtschaftsbetriebe liefern: vor allem Schweine- und Rindergülle, Hähnchenmist und Hühnertrockenkot, dazu Pferdemist von vielen Reitvereinen und Pferdeställen.

Vom Abfallprodukt zur Energiequelle

Dies wird kombiniert mit nachwachsenden Rohstoffen aus dem eigenen Agrarbetrieb: Mais, Energierüben und Stroh.

Der Dünger ist nachher noch genauso wertvoll oder sogar wertvoller, stinkt aber nicht mehr so. Markus Jacobs, Landwirt und Biogas-Erzeuger

Damit ist das Unternehmen nicht nur ein Erzeuger von Bioenergie, sondern auch ein wichtiger Abnehmer der Gülle aus den umliegenden Betrieben.

Sie wird nicht mehr direkt auf dem Acker ausgebracht, sondern geht zuerst durch die Biogasanlage und dann als flüssiger Gärrest auf den Acker, erklärt Jacobs.

Nachhaltige Energie für die Region in Sachsen-Anhalt

„Das Schöne ist, dass die für die Düngung relevanten Stoffe wie Stickstoff und Phosphor in dem Prozess erhalten bleiben. Der Dünger ist nachher noch genauso wertvoll oder sogar wertvoller, stinkt aber nicht mehr so.“

Im Jahr sollen durchschnittlich rund 10.000 Kubikmeter – das sind zehn Millionen Liter – Schweinegülle und 7.500 Kubikmeter Rindergülle für die Biogasanlage genutzt werden. Das entspricht in etwa einer Lkw-Ladung pro Tag, verdeutlicht Jacobs.

Auch interessant: Brand in Biogasanlage: Geschätzter Schaden von 500.000 Euro

Rund 4,5 Millionen Euro wurden in die neue Anlage investiert und die bisherige Kapazität etwa verdoppelt, weil auch weiterhin Strom erzeugt werden soll.

Biogas vermischt sich im Netz mit regulärem Erdgas

Direkt beliefert werden Kunden von Asmusstedt aus nicht. Vertriebsgesellschaften kaufen Biogas ein und vermarkten es. W

ie viel die Kunden dafür bezahlen müssen, „geschieht ausschließlich im Handel auf Bilanzkreisebene, einer Art virtueller Energiemengenabrechnung, da sich das Biogas im Netz mit dem regulären Erdgas physisch mischt“, erklärt Mitnetz Gas.

Vergleichbar damit sei die Einspeisung von Strom aus Wind- oder Solaranlagen, der bilanziell als Ökostrom vermarktet, aber physisch im Netz ebenfalls nicht von Strom aus anderen Quellen unterschieden werden kann.

Zehn Anlagen liegen in Sachsen-Anhalt

Die Ballenstedter Biogaseinspeiseanlage ist die einzige, über die Mitnetz Gas im Landkreis Harz verfügt.

Im gesamten Netzgebiet, das sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens und Brandenburgs erstreckt, sind den Angaben zufolge derzeit 15 Anlagen an das Hochdrucknetz angeschlossen. Zehn davon liegen in Sachsen-Anhalt.