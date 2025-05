Das DRK will mit einem neuen Engagementzentrum ab sofort engagierte Menschen, Vereine und Organisationen in Sangerhausen zusammenbringen. Wie das funktionieren soll.

Sangerhausen - Noch fehlt das neue Schild an der Eingangstür. Im Beratungsraum Trnava in der ersten Etage des Neuen Rathauses in Sangerhausen besprechen sich künftig aber nicht nur die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Seit Dienstag dieser Woche hat dort auch das neue Engagementzentrum Sangerhausen seinen Sitz, das in Trägerschaft des DRK-Landesverbands arbeitet.