Vom Gartenhaus im Selketal bringt eine Bimmelbahn Besucher zur Burg Falkenstein und wieder zurück. Bislang ist die Burg das einzige Fahrtziel, doch das soll sich bald ändern - mit Folgen für Autofahrer.

Bimmelbahn soll neben der Burg Falkenstein bald weitere Ziele ansteuern

Pansfelde/MZ. - Wer das Selketal besucht und für einen Abstecher zur Burg Falkenstein den etwas mehr als einen Kilometer langen Weg vom Gartenhaus zur Burg nicht zu Fuß zurücklegen will, der setzt sich in die Bimmelbahn, die mehrmals am Tag unterwegs ist. Neben der geschichtsträchtigen Burg hat die Region aber auch andere sehenswerte Ausflugsziele, die künftig besser miteinander verbunden werden sollen.