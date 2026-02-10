Ausgerechnet auf dem Weihnachtsmarkt wurde Augustino Renken aus dem Harz entdeckt. Jetzt ist der 67‑Jährige an der Seite von Sandra Hüller im Historienfilm „Rose“ zu sehen. Der Kinofilm feiert seine Premiere auf der Berlinale - für den Harzer eine ganz neue Welt.

Harzer Rentner für Film entdeckt: Jetzt steht er mit Kino-Star Sandra Hüller auf dem Roten Teppich

Augustino Renken aus Güntersberge spielt den alten Knecht im Historienfilm „Rose“. Im Kino im Harzhotel wurde er ein zweites Mal gecastet.

Güntersberge/MZ. - „Wenn mir im Oktober 2023 einer erzählt hätte, dass ich in einem Kinofilm mitspielen und über den roten Teppich laufen werde, den hätte ich für verrückt erklärt“, sagt Augustino Renken aus Güntersberge im Harz. Heute kann der 67-Jährige das nicht mehr.