Köthen/MZ. - Dreiste Diebe hatten es in der Nacht zum Dienstag, 10. Februar, auf eine Packstation in der Konrad-Adenauer-Allee in Köthen abgesehen. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld griffen die bislang unbekannten Täter über 30 Depotfächer an, von denen etwa ein Drittel geöffnet werden konnte.

Ob sich in den einzelnen Ablagestationen Pakete befanden, ließ sich im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort nicht klären. Die hinzugezogenen Kriminalisten konnten allerdings in unmittelbarer Nähe einige wenige Postsendungen feststellen, die geöffnet worden waren, deren Inhalt jedoch fehlte.

Die genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden, da dies unter anderem vom Inhalt der gestohlenen Pakete abhängt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag im Umfeld der Packstation verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/4260 oder per Mail [email protected] entgegen.