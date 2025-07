Aufforsten im Harz Beliebtes Ausflugsziel: Tierpark Westerhausen sucht dicke und dünne Bäumchen

Zwei Aufforstungsprojekte will der Tierpark Westerhausen möglichst noch in diesem Jahr umsetzen. Unterstützung bekommt der kleine Zoo in dem Thalenser Ortsteil von der Stiftergemeinschaft Harz. Worum es geht und wer wie mithelfen kann.