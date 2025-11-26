Quedlinburg präsentiert sich wieder im Lichterglanz: Am Mittwochabend, 26. November, ist der beliebte Weihnachtsmarkt eröffnet worden - eine von vielen Veranstaltungen in der Adventsstadt.

Der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Quedlinburg umrahmte die Eröffnung des Weihnachtsmarktes musikalisch.

Quedlinburg/MZ. - „Zehn, neun, acht, ..., eins, Start!“ Gemeinsam mit den Besuchern rückwärts zählend, haben am Mittwochabend (26. November) die stellvertretende Oberbürgermeisterin Kerstin Frommert, Doreen Walter, Geschäftsführerin der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH (QTM), und QTM-Aufsichtratsmitglied Sebastian Petrusch das Signal für das Einschalten der Beleuchtung an Weihnachtsbaum und Pyramide gegeben und so den Weihnachtsmarkt in Quedlinburg eröffnet.