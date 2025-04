Die Azurit-Gruppe baut das ehemalige Hotel Zehnpfund am Kurpark von Thale zu einem Seniorenzentrum um. Der lange fehlende Turm auf dem Hauptgebäude ist nun zurück.

Ein großer Kran positioniert den Turm auf dem „Haus Zehnpfund“ in Thale.

Thale/MZ/son. - Es sieht aus wie ein viereckiger Pavillon mit großen Fenstern und ohne Boden, was da am Kran am Rand des Thalenser Kurparks hängt. Es handelt sich aber um den Turm für das Hauptgebäude vom Haus Zehnpfund, das seit geraumer Zeit zu einem Seniorenzentrum umgebaut wird.