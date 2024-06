Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landkreis Harz/MZ. - Nur einen Gürtel hat Andreas S. von seiner alten Garderobe aufgehoben. Einen Stretchgürtel. Und der ist länger als der 65-Jährige groß ist. „Ich war schon im vorletzten Loch“, sagt er. Als Andreas S., der in einem Ortsteil der Stadt Thale zu Hause ist, die Notbremse zog, brachte er bei einer Größe von 1,86 Meter 243 Kilo auf die Waage. Ein doppelseitiger Leistenbruch mit Darmverschluss, eine Operation, in deren Folge er mit einer Wundheilungsstörung zu kämpfen hatte, seine Pflegebedürftigkeit in dieser Situation und nicht zuletzt die eindringliche Warnung der Ärzte öffneten ihm endgültig die Augen. „Sie haben gesagt, wenn wir jetzt nichts tun, liege ich bald 1,80 Meter tief“, erinnert er sich. Zwei Jahre ist das her.