  4. Einkaufen in Falkenstein: Bauprojekt in Ermsleben: „Edeka-Markt kommt auf jeden Fall“

Im Ortsteil Ermsleben der Stadt Falkenstein/Harz soll ein Edeka-Markt gebaut werden. Doch seit vielen Monaten passiert auf dem dafür vorgesehenen Grundstück nichts. Warum das so ist und wann es weitergeht, lesen Sie hier.

Von Rita Kunze 11.09.2025, 07:00
Der Edeka-Markt in Ermsleben soll auf jeden Fall gebaut werden, betont Ortsbürgermeisterin Kristin Eichmann-Rank. Foto: picture alliance / dpa

Ermsleben/MZ. - Im Frühjahr 2024 haben am Falkensteiner Weg in Ermsleben Abrissarbeiten begonnen, um auf einem brachliegenden Gelände einen Edeka-Markt zu bauen. Inzwischen fragen sich viele, ob der noch kommt, weil sich nichts tut.