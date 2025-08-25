Nach 17 Jahren Pause ist Ballenstedt wieder beim Städtewettbewerb von enviaM und Mitgas dabei und radelt für den guten Zweck. Und im Rathaus wird über Sport inzwischen nicht mehr nur geredet.

Ballenstedts Bürgermeister Michael Knoppik geht beim Städtewettbewerb als erster an den Start.

Ballenstedt/MZ. - „Leichter kann man Geld nicht verdienen als mit konzentriertem Radeln“, sagt Bodo Taubert. Der Moderator des Städtewettbewerbs von enviaM und Mitgas steht am Samstag plaudernd auf der Bühne auf dem Ballenstedter Schlossplatz, während links und rechts neben ihm Erwachsene und Kinder kräftig in die Pedale treten.