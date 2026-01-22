Seit mehr als zwei Jahrzehnten dokumentiert der Ballenstedter Klaus Gebhardt die Geschichte seiner Heimatstadt in historischen Postkartenkalendern. Für die Ausgabe 2027 hofft er auf historische Aufnahmen der Kammer-Lichtspiele. Das Kino gehörte bis in die 1990er Jahre zum Stadtbild.

Herbert Dzienkowski (l.) hat eine umfangreiche Sammlung historischer Postkarten von Ballenstedt. Für Klaus Gebhardt (r.) ist dieser reiche Fundus bei der Zusammenstellung seiner Kalender Gold wert.

Ballenstedt/MZ. - Wo heute Autos parken, stand bis in die 1990er Jahre hinein mal ein Kino: die Kammer-Lichtspiele, gebaut in den 1930ern, architektonisch ganz im Stil der Zeit. Mittlerweile erinnert in der Kurzen Straße in Ballenstedt nichts mehr daran, dass hier mal Filmstars auf großer Leinwand zu sehen waren. Aber es gibt Fotos aus jener Zeit, und Klaus Gebhardt hätte sie gerne.