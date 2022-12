Scheiben zersprungen: Rathaus im Harz mit Feuerwerk beschossen

In Quedlinburg im Harz ist das Rathaus offenbar mit sogenannten Polen-Böllern beschossen worden. Die Polizei sucht nach den Tätern, die das Feuerwerk gezündet und die Scheiben zum Bersten gebracht haben. Symbolbild:

Quedlinburg (vs) - Das Rathaus in Quedlinburg im Harz ist am Sonntagabend offenbar Opfer eines Beschusses durch Feuerwerk geworden. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach zündete ein bislang Unbekannter unweit des Rathauses einen so genannten Polenböller, sodass in weiterer Folge anscheinend vier Keller- und ein Bürofenster des Rathauses beschädigt wurden.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Böller unweit des Rathauses im Bereich des Hoken gezündet worden sein. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet und Reste von des Feuerwerks am Tatort gesichert.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Vorfall unter der Rufnummer 03941-674293.