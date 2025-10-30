Der neue Anbau der Freien Waldorfschule Thale bietet helle, großzügige Räume, moderne Technik und nachhaltige Materialien – ganz ohne Fördermittel finanziert. Bis Ende 2025 soll alles fertig sein. Anschließend sollen noch weitere Wünsche umgesetzt werden.

Der neue Anbau der Freien Waldorfschule Thale ist fast fertig. Sein Treppenhaus schließt ans Altgebäude an.

Thale/MZ. - Handwerker sägen Schallschutzpaneele zu und schrauben sie in den Klassenräumen an, außen wird im unteren Fassadenbereich Klinker in mühsamer Arbeit – nur sieben Quadratmeter pro Tag sind schaffbar – angebracht: Der viergeschossige Anbau der Freien Waldorfschule Thale ist bald fertig. „Es sieht noch nach großer Baustelle aus, aber es sind nur noch Kleinigkeiten“, sagt Rudolph Koehler von der Planungsgenossenschaft qbatur aus Quedlinburg, die für die Planung verantwortlich zeichnet und den Bau betreut.