Ameisen umsiedeln mit Bagger und Fingerspitzengefühl – klingt verrückt, ist aber Artenschutz. Försterin Sarah Ehrich aus Harzgerode rettet bedrohte Waldameisenvölker und sucht dabei sogar nach der Königin im Millionenstaat. Warum die Umsiedlung echte "Drecksarbeit" ist.

Königin gesucht! Die erstaunliche Mission einer Ameisenhegerin im Harz

Die Kahlrückige Waldameise (Formica polyctena), auch Kleine Rote Waldameise genannt, gehört zu den geschützten Arten.

Harzgerode/MZ. - Sie sind klein, krabbeln und als Plagegeister verschrien: Ameisen. „Jeder kennt sie, aber eigentlich weiß kaum einer was über die Tierchen“, bedauert Sarah Ehrich.