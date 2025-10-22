Nach einem Mauereinsturz auf dem Gelände der Konradsburg im Landkreis Harz ist der Bereich an der Westscheune gesperrt. Der Förderkreis des Ausflugsziels hat ihn für die Burgweihnacht genutzt. Welche Pläne gibt es jetzt?

Absperrung auf der Konradsburg - warum Mauer der Westscheune eingestürzt ist

Meterhoch türmt sich der Schutt nach dem Mauereinsturz auf der Konradsburg.

Ermsleben/MZ. - Auf dem Gelände der Konradsburg in Ermsleben liegt hinter Absperrgittern ein großer Schuttberg: Ein beträchtlicher Teil der Westwand der ehemaligen Westscheune ist eingestürzt. Rund 26 Meter der 46 Meter langen und 6,50 Meter hohen Wand stehen nicht mehr, teilt die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt als Trägerin der Burg auf Anfrage der Redaktion mit.