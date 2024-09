Erst KiK, jetzt das Schuhgeschäft: Wieder verschwindet ein Laden in Harzgerode. Was die Gründe dafür sind und warum des die Läden in der Stolberger Straße nicht leicht haben.

Harzgerode/MZ. - „Räumungsverkauf“ steht in großen Lettern auf den gelben Plakaten in den Schaufenstern. „20 Prozent auf alles“. Und: „Alles muss raus“. Nach dem Textildiscounter KiK (wir berichteten) kehrt nun die nächste Kette der Stadt Harzgerode den Rücken. Voraussichtlich im Oktober wird das ABC-Schuh-Center in der Stolberger Straße geschlossen. Die Hoffnung auf eine mögliche Umwandlung in eine Reno-Filiale hat sich zerschlagen.