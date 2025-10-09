Immer wieder stellt die AfD-Fraktion René Diedering als Mitglied des Jugendhilfeausschusses zur Wahl. Doch der Mann mit der rechtsextremen Vergangenheit fällt stets durch. Nicht nur das ärgert die Partei.

Protestbrief an Stadtratschef in Dessau-Roßlau - AfD sieht sich durch empfohlene Rücktritte getäuscht

Die AfD findet keine Mehrheit für ihren Kandidaten im Jugendhilfeausschuss.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die AfD-Fraktion im Dessau-Roßlauer Stadtrat hat sich wegen einer immer wieder scheiternden Wahl eines ihrer Mitglieder mit einem Protestbrief an den Stadtratsvorsitzenden Frank Rumpf (CDU) gewendet. In dem Schreiben, das der MZ vorliegt, behauptet Fraktionsmitglied Joachim Nothdurft, seine Partei werde diskriminiert. In weiten Teilen des Stadtrates sieht man das anders.