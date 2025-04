Sonderschau im Bergfried „Dicker Wilhelm“ Zwischen Muff und Zylinder - Schloss Neuenburg zeigt die bunte Welt der Accessoires

Im Bergfried „Dicker Wilhelm“ auf Schloss Neuenburg in Freyburg ist nunmehr die diesjährige Sonderschau „Alltagsschick & Sonntagsfein“ zu sehen. Was den Besucher erwartet und was dazu geplant ist.